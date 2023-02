Österreich und Tschechien: Was ab Sonntag für Familien und Grenzpendler gilt

Deutschland erklärt Österreich und auch Tschechien wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen ab Sonntag wieder zum Hochrisikogebiet, das teilte Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag in Berlin mit.









Nicht geimpfte und nicht genesene Österreicher bzw. deutsche Urlaubsrückkehrer müssen damit ab Sonntag nach der Einreise in Deutschland mindestens fünf Tage in Quarantäne. Der sogenannte kleine Grenzverkehr dürfte jedoch davon nach der Hochrisikogebiets-Regelung nicht betroffen sein: Alle - egal ob geimpft, genesen oder nicht - können nach wie vor zum Tanken, Einkaufen oder Arbeiten über die Grenze und wieder zurück. Auch Familienbesuche im engsten Kreis sind demnach erlaubt, solange es zu keiner Änderung der Ausnahmeregelung kommt.



Etwas konkreter äußerte sich das Landratsamt Cham am Freitag zu den dann geltenden Regeln im kleinen Grenzverkehr zum Nachbarland Tschechien. Demnach müssen nicht geimpfte Berufspendler bei Kontrollen nachweisen können, dass sie zweimal pro Woche getestet und nicht infiziert sind, wie es in einer Mitteilung hieß. Zum Nachweis der Stellung als Berufspendler sei wie bisher eine Bescheinigung des Arbeitgebers notwendig.