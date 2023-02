Österreich und Tschechien: Das gilt bei der Einreise in Nachbarländer

Das Reisen nach Österreich ist seit Freitag noch beschwerlicher geworden. Laut der neuen Einreiseverordnung muss man sich vor der Fahrt in die Alpenrepublik online registrieren.



Gute Nachricht für alle mit engen Familienangehörigen im Grenzgebiet: Diese Registrierungspflicht gilt für regelmäßige Familienbesuche nicht. Es gibt noch weitere Ausnahmen.





Grundsätzlich gilt die Registrierungspflicht für alle, die nach Österreich einreisen wollen – für Österreicher genauso wie für Nicht-Österreicher. Sie müssen unabhängig von ihrer Nationalität vorab das "Pre-Travel-Clearance-Formular" (PTC) online ausfüllen. Anhand der eingegebenen Daten informiert das System, welche Konsequenzen an die Einreise geknüpft sind – also ob sich die Person in Quarantäne begeben muss oder ungehindert einreisen darf.

