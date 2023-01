Oberbayerischer Landkreis hat höchste Inzidenz in Deutschland

−Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Bundesweiten Spitzenplatz, was die Inzidenz betrifft, belegt der Landkreis Traunstein. Auch weitere Landkreise aus der Region liegen im „Ranking“ der Corona-Zahlen weit vorne.



Für die Krankenhaus-Ampel haben die steigenden Inzidenzen keine Auswirkung. Sie steht nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) für Bayern weiter auf der niedrigsten Farbe Grün. 280 Corona-Patienten mussten in Bayern in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus. Für die Hospitalisierungs-Inzidenz ergibt sich damit ein Wert von 2,1, am Vortag lag er noch bei 2,0 (Stand: 01.10.). Auf Gelb würde die Ampel erst ab einem Inzidenzwert von 9,13 schalten.









264 Covid-Patienten werden laut LGL derzeit (Stand: 01.10.) auf den Intensivstationen in Bayern behandelt, das sind fünf Patienten mehr als noch am Donnerstag. Die Zahl invasiv beatmeter Patienten im Freistaat lag am Freitag laut dem DIVI-Intensivregister bei 148 (Vortag: 146).











Eine Übersicht über die Belegung der Intensiv-Betten in den einzelnen Kliniken in der Region finden Sie in unserer großen Daten-Übersicht.









Zum Teil hohe Inzidenzen in der Region



Platz eins der höchsten Inzidenzen in ganz Deutschland belegt am Samstag der Landkreis Traunstein mit 258. Ebenfalls in den „Top Fünf“ sind der Landkreis Rosenheim (221,6) und der Landkreis Berchtesgadener Land (219,1). Lag der Landkreis Regensburg mit seiner Inzidenz von 49,4 am Freitag noch unter 50, ist die Inzidenz am Samstag wieder auf 63,3 gestiegen.



Eine Inzidenz größer 100 haben in der Region die Landkreise Regen (121,6), Freyung-Grafenau (102,1), Mühldorf am Inn (115), Cham (131,2), die Stadt Landshut (106,8) sowie die Stadt Rosenheim (141,5).





Alle aktuellen Entwicklungen in der Region lesen Sie in unserem Corona-Ticker. Die neuesten Corona-Daten aus den einzelnen Landkreisen sowie Statistiken zur Lage in den Kliniken finden Sie in unserer großen Datenübersicht.









Hier gilt 3G (Stand: 2. Oktober 2021):



NIEDERBAYERN

- Landkreis Freyung-Grafenau (102,1)

- Stadt (83,9) und Landkreis Passau (66,7)

- Landkreis Rottal-Inn (88,7)

- Landkreis Deggendorf (77)

- Stadt Straubing (65,1) und Landkreis Straubing-Bogen (82,6)

- Stadt (106,8) und Landkreis Landshut (75,7)

- Landkreis Kelheim (51,1)

- Landkreis Dingolfing-Landau (91,5)

- Landkreis Regen (121,6)



SÜDOSTOBERBAYERN

- Landkreis Altötting (98,5)

- Landkreis Mühldorf (115)

- Landkreis Traunstein (258)

- Landkreis Berchtesgadener Land (219,1)

- Stadt (141,5) und Landkreis Rosenheim (221,6)



OBERPFALZ

- Stadt (78,8) und Landkreis Regensburg (63,3)

- Landkreis Cham (131,2)

− kwi