Oberbayerische Feuerwehr rettet pitschnassen Uhu aus Isarkanal

Andreas Wimmer von der Finsinger Feuerwehr hat den pitschnassen Uhu trockengelegt. −Foto: Feuerwehr Finsing





So etwas erlebt ein Feuerwehrler auch nicht alle Tage: Die Finsinger Wehr (Landkreis Erding) hat am Montagmorgen einen riesigen Uhu aus dem Isarkanal gerettet.









Spaziergänger hatten das pitschnasse Tier in Ufernähe entdeckt, sie riefen die Feuerwehr zu Hilfe. Die rückte mit einem Boot aus, wie Kommandant Martin Kneißl im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse erzählt. Sie fingen das Tier ein und brachten es in eine Vogel- und Reptilienstation in Schleißheim.



Gewärmt, geföhnt, gefüttert



Dort wurde der Uhu erst einmal gewärmt, geföhnt und gefüttert. Ein Falkner soll das Tier noch untersuchen, dann soll es wieder freigelassen werden, berichtet Kneißl. "Der Vogel war schon älter, es geht ihm wieder gut, er ist wieder topfit", fasst er zusammen. Und freut sich: Noch nie habe er "so einen großen Uhu mit so großen leuchtenden Augen live gesehen", erzählt er. "Sowas erlebt man auch nicht alle Tage."