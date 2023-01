Oberbayer gewinnt 1,9 Millionen Euro im Lotto

−Symbolbild: dpa

Im Freistaat gibt es seit Mittwoch einen neuen Lotto-Millionär. Ein Tipper aus Oberbayern räumte mit sechs Richtigen rund 1,9 Millionen Euro ab.









Für zwölf Lotto-Tippfelder inklusive der Teilnahme an den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 hatte der Gewinner nach Angaben von Lotto-Bayern inklusive Bearbeitungsgebühr 18,65 Euro in seinen Spielschein investiert.



Jetzt stehen exakt 1.897.228,60 Euro für ihn zur Gewinnanforderung bereit. Mit den sechs Richtigen 7, 15, 16, 24, 37 und 43 im zehnten von insgesamt zwölf getippten Spielfeldern erzielte er zur Mittwochsziehung im Lotto 6 aus 49 seinen stolzen Millionentreffer in Gewinnklasse 2.



Am Samstag geht es um zehn Millionen Euro



Nicht geknackt wurde der LOTTO-Jackpot der ersten Gewinnklasse, weil deutschlandweit niemand neben den sechs Richtigen die dafür notwendige richtige Superzahl getippt hatte. Rund zehn Millionen Euro wird es deshalb zur kommenden Samstagsziehung in dieser Klasse zu gewinnen geben.

