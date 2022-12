Oberbayer findet entflogenen Hochzeitsballon samt Geldgeschenk

Groß war die Freude beim Bräutigam (links), als der Finder ihm den Ballon samt Geldgeschenk in der Karte zurückgab. −Foto: Polizei

Eine späte, aber dennoch große Hochzeitsüberraschung erreichte einen Bräutigam (50) am vergangenen Samstag, als er von der Polizei Holzkirchen (Landkreis Miesbach) über einen aufgetauchten Hochzeitsluftballon informiert wurde.









Der Heliumballon samt Hochzeitskarte mit einem dreistelligen Geldbetrag war vergangenen Freitag bei einer Hochzeit am Ammersee davongeflogen. Der Ballon legte 55 Kilometer Luftlinie bis in den Landkreis Miesbach zurück, wo ihn ein 58-Jähriger in Valley fand.



Der Holzkirchner brachte das Hochzeitsgeschenk samt Geld zur Polizei und die stellten den Kontakt zum Brautpaar her. Der Bräutigam konnte sein Glück kaum fassen und bedankte sich beim Finder bei der Übergabe in Holzkirchen am Sonntag.

− obb