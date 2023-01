Nitrat im Grundwasser: Misst der Freistaat falsch?

Hat der Freistaat die Nitratbelastung im Grundwasser falsch gemessen? Der Meinung ist die Organisation "Landwirtschaft verbindet Bayern" (LsV). Bei zu hoher Nitratbelastung im Grundwasser gibt es erhebliche Einschränkungen beim Düngen.



Die LsV setzt sich für die Rechte der Bauern ein und hat auf eigene Initiative hin Dutzende Grundwassermessstellen in der Region überprüfen lassen – mit eindeutigem Ergebnis:



"Die ganz überwiegende Anzahl der 42 Grundwassermessstellen (...) entspricht nicht den zwingenden Anforderungen", schreibt die LSV in einer Pressemitteilung. Die Ausweisung als "Rote Gebiete" sei in diesen Regionen deswegen "rechtswidrig".

