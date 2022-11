Niedrigster Wert an tödlichen Unfällen seit zehn Jahren in Niederbayern

In Niederbayern ist im vergangenen Jahr die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle gesunken. Gleichzeitig gab es aber auch mehr Verkehr nach dem Pandemie-Jahr 2020 – und damit auch mehr Unfälle. −Foto: Stefan Puchner

Im vergangenen Jahr sind insgesamt 49 Personen bei Unfällen auf niederbayerischen Straßen gestorben. Das ist der niedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. Im Jahr 2020 waren es noch 67. „Nichts desto trotz werden wir unsere bisherigen Maßnahmen weiterhin fortführen.“ Denn, so betont Polizeipräsident Manfred Jahn, „jeder Verkehrsunfalltote ist einer zu viel.“



Niedrigster Wert an Unfalltoten seit zehn Jahren



Auch die Zahl der Verkehrstoten insgesamt in Bayern ist gesunken. Im vergangenen Jahr waren es 443 Menschen, 41 weniger als 2020. „Das ist die geringste Zahl in Bayern seit Beginn der Unfallaufzeichnungen vor mehr als 65 Jahren“, sagt Innenminister Joachim Herrmann.



Ein besonders tragischer Unfall ereignete sich im August 2021 im Bereich Schöfweg (Landkreis Freyung-Grafenau). Ein 30-jähriger Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil er zu schnell unterwegs war. Er geriet auf einen Rastplatz und krachte dort in eine Sitzgruppe. Granitteile der Bänke schleuderten durch die Gegend. Ein 24-Jähriger, der auf einer anderen Bank auf dem Rastplatz saß, wurde von herumfliegenden Granitteilen tödlich getroffen.



Hauptursache: Zu schnell gefahren



Nach wie vor sterben die meisten Menschen bei Unfällen aufgrund zu hoher Geschwindigkeit. Auch schwere Verletzungen sind oft die Folge. Im vergangenen Jahr gab es 1593 solcher Unfälle und damit etwa 30 Prozent mehr als 2020, wobei der pandemiebedingte Rückang berücksichtigt werden muss. Die Zahlen liegen ungefähr auf dem gleichen Niveau wie 2019, mit 1584 Geschwindigkeitsunfällen.



2021 erlitten 631 Verkehrsteilnehmer Verletzungen bei Unfällen aufgrund zu hoher Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften. Das entspricht einem Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zu 2020. Die Zahl der Todesfälle ist im selben Zeitraum von 21 auf 16 gesunken. Jeder dritte Verkehrstote in Niederbayern ist auf nicht angepasste oder zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen. Aus diesem Grund betont Polizeipräsident Manfred Jahn: „Die Bekämpfung dieser Hauptunfallursache ist das oberste Verkehrsziel des Polizeipräsidiums Niederbayern.“



Auch bayernweit ist zu hohes Tempo die Ursache für etwa ein Viertel aller tödlichen Unfälle. 59 der Toten waren nicht angeschnallt. Alkohol und Drogen waren bei Unfällen mit 34 Verkehrstoten im Spiel. Und mindestens 16 Menschen kamen ums Leben, weil Verkehrsteilnehmer abgelenkt waren, etwa durch Handys.



Wie sich die Zahl der tödlichen Unfälle in Oberbayern entwickelt hat, wird erst am Dienstag bekannt gegeben.



Halb so viele tödliche Motorradunfälle



Die Anzahl der getöteten Motorradfahrer hat sich von 26 auf 12 mehr als halbiert. Das Polizeipräsidium Niederbayern will die Motorradkontrollen dennoch weiter fortführen, um die Unfallzahlen weiter zu reduzieren. 2021 haben die Beamten bei über 1300 Kontrollen knapp 5000 Biker überprüft.



Insgesamt ereigneten sich im vergangenen Jahr 659 (588 in 2020) Motorradunfälle. Mit 612 verletzten Kradfahrern ist der Anteil sehr hoch und im Vergleich zum Vorjahr um fast 13 Prozent gestiegen.



Sicherheitsprogramm zeigt Wirkung



Das Verkehrssicherheitssystem 2030 des Bayerischen Innenministeriums soll konsequent weiterentwickelt werden. Ziel ist, insbesondere die Zahl der Verkehrstoten und Verletzten weiter zu reduzieren. „Die Unversehrtheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer steht auch heuer erneut im Mittelpunkt unserer Anstrengungen und polizeilichen Maßnahmen. Unser Ziel ist es, die Anzahl der schweren Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern noch weiter zu senken“, so Polizeipräsident Manfred Jahn.



Leichte Steigerung bei den Gesamtunfallzahlen



Nachdem sich das Verkehrsaufkommen nach einem pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020 wieder auf das Niveau vor der Pandemie eingependelt hat, sind auch die Unfälle in Niederbayern 2021 mit 39.082 (2020: 36.534) um knapp sieben Prozent gestiegen. Bayernweit gab es der Statistik zufolge mit 359.002 Unfällen 3,9 Prozent mehr als 2020.



Die Zahl der Verletzten in Niederbayern stieg leicht, von 5410 Personen im Jahr 2020 auf 5591 Personen im Jahr 2021. Dies stellt im Vergleich der vergangenen zehn Jahre den zweitniedrigsten Wert dar. Insgesamt ist die Zahl der Verletzten in Bayern allerdings um 0,9 Prozent auf 56.683 gesunken.



Schulwegunfälle so häufig wie vor der Pandemie



Im vergangenen Jahr ereigneten sich in Niederbayern 40 Schulwegunfälle, 14 mehr als 2020. Der Anstieg lässt sich auf die pandemiebedingten Schulausfälle zurückführen. 2019 hatten sich ebenfalls 40 solcher Unfälle ereignet. Bei Schulwegunfällen mit Verletzungsfolge zeichnet sich ein ähnliches Bild ab – insgesamt verletzten sich im letzten Jahr 50 Schülerinnen und Schüler.



Um die Sicherheit auf dem Schulweg zu verbessern, findet weiterhin Verkehrsunterricht gerade für Schulanfänger statt. Auch die Schulwegüberwachung vor allem zu Beginn des neuen Schuljahres wird intensiviert. Der Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Schulweghelfer trägt wesentlich zur Sicherheit bei.



Ein großes Risiko auf dem Weg zur Schule ist das erhöhte Verkehrsaufkommen durch sogenannte Elterntaxis. Die Polizei appelliert an die Eltern, Kinder nach Möglichkeit etwas entfernt aussteigen zu lassen und in jedem Fall die Verkehrs- und Parkregelungen vor Schulgebäuden zu beachten.

− kha