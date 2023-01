−Symbolbild: dpa

Niederbayern ist Bayerns sicherster Regierungsbezirk - das hat Regierungspräsident Rainer Haselbeck jetzt verkündet.



"Ein großes Kompliment an unsere Polizei. Niederbayern ist der sicherste Regierungsbezirk in ganz Bayern. Noch nie war die Kriminalitätsbelastung so niedrig und die Aufklärungsquote so hoch. Dieses besondere Maß an Sicherheit ist eine absolute Grundvoraussetzung für ein gutes Leben in Niederbayern", sagte Haselbeck bei einem Treffen mit seinem Stellvertreter Helmut Graf und der Führungsspitze des Polizeipräsidiums Niederbayern. Besonders erfreut zeigte sich der Regierungspräsident über den weiteren Rückgang der Wohnungseinbrüche. Haselbeck: "Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist für das Sicherheitsgefühl der Menschen von ganz besonderer Bedeutung."



Die Regierung von Niederbayern ist Sicherheitsbehörde für den Regierungsbezirk. Bei der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung arbeiten Regierung und Polizeipräsidium eng zusammen.

− pnp