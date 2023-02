Niederbayerische Landräte und Oberbürgermeister appellieren

−Foto: Danny Gohlke/dpa

Die Corona-Lage spitzt sich auch in Niederbayern weiter zu. Die niederbayerischen Landräte und Oberbürgermeister richten gemeinsam mit Regierungspräsident Rainer Haselbeck deshalb nun einen Appell an die Bevölkerung.









Thema war das bei einer Sondersitzung per Videoschalte. Demnach stehe die Versorgung der Intensivpatienten in allen Landkreisen und kreisfreien Städten des Regierungsbezirks auf der Kippe, heißt es in einer Pressemitteilung nach dem Treffen. Dramatisches Beispiel: Zwei Patienten mit Hirnblutungen konnten am Dienstag nicht mehr im örtlichen Krankenhaus aufgenommen werden – Krankenwägen müssen die Patienten durch ganz Bayern transportieren. Dabei geht für die Rettung entscheidende Zeit verloren.



"Lassen Sie sich impfen", bitten die Politiker die Bürger daher. "Impfen schützt Sie, Ihre Angehörigen und Freunde und uns alle." Der zweite Appell lautet: "Seien Sie vorsichtig! Geben Sie dem Virus keine Chance: Nutzen Sie die Maske, halten Sie Abstand."



"Die niederbayerischen Behörden tun weiter alles, um die Situation im Griff zu behalten. Das wird auch gelingen - wenn Sie mitmachen! Es ist noch einmal eine gemeinsame Kraftanstrengung aller nötig, um Leben und Gesundheit zu schützen. Um die Bildung unserer Kinder in den Schulen zu schützen. Um die Arbeitsfähigkeit in unseren Betrieben und damit unseren Wohlstand zu schützen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Regierungspräsident Rainer Haselbeck, dem Vorsitzenden des Niederbayerischen Landkreistags Sebastian Gruber und dem Vorsitzenden des Niederbayerischen Städtetags Jürgen Dupper.

