Neuer Eberhofer-Krimi: Erster Trailer zu "Leberkäsjunkie" ist da

Der erste Trailer ist da. −Foto: Constantin Film

Die Eberhofer-Krimis gehen in die nächste Runde: Am 1. August kommt "Leberkäsjunkie", Ed Herzogs sechste Verfilmung eines Rita-Falk-Bestsellers, in die Kinos. Nun ist der erste Trailer erschienen.



Dabei hat der Dorfpolizist Franz Eberhofer nicht nur mit der Betreuung seines Sohnes Pauli zu kämpfen. Auch gesundheitliche Probleme machen ihm zu schaffen. Und natürlich sollte er außerdem seinen Job erledigen...



Und hier geht’s zum Trailer: