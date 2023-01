Neue Gewitter mit Hagel in Bayern erwartet

Blitze entladen sich am Nachthimmel. −Foto: Foto: Matthias Balk/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Bayern weitere Gewitter mit Hagel und Starkregen. Feuchte, aber etwas weniger warme Luft werde das Wetter in Bayern am Freitag bestimmen, meldete der Wetterdienst. Bei den Gewittern könnten laut Prognose zwischen 15 und 25 Liter Wasser pro Quadratmeter niedergehen, lokal sogar um die 30 Liter.



© dpa-infocom, dpa:210625-99-137000/2