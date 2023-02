Neue Funktion: WhatsApp meldet sich in Statusmeldungen zu Wort

−Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

WhatsApp hat eine neue Funktion: Im Reiter "Status" sind künftig Nachrichten von WhatsApp selbst zu sehen. Damit reagiert das Unternehmen offenbar auf die Kritik der vergangenen Wochen.



Dass das Unternehmen Mitte Februar seine Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien ändern will, sorgt bei zahlreichen Nutzern für Unmut. Berichten zufolge sollen mehrere Millionen Nutzer zu Konkurrenten wie Telegram und Threema abgewandert sein.



Darauf hat der Dienst nun reagiert: Seit dem Wochenende meldet sich WhatsApp im eigenen Messenger zu Wort. Bislang konnten Nutzer im Reiter "Status" nur Inhalte von Freunden sehen oder selbst Inhalte einstellen. Seit dieser Woche gibt es dort auch Einträge von WhatsApp selbst.



In seiner ersten Statusmeldung gibt das Unternehmen bekannt, dass WhatsApp auf diese Weise über neue Funktionen und Aktualisierungen informieren will. Außerdem wirbt der Konzern für den eigenen Datenschutz: Der Einsatz von WhatsApp für die Privatsphäre der Nutzer sei nicht neu. "WhatsApp kann deine persönlichen Nachrichten nicht lesen oder anhören, da sie Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind", heißt es.



WhatsApp-Status lässt sich nicht ausblenden



Manche Medien vermuten, dass der Messenger-Dienst damit seinen angeschlagenen Ruf retten und den Nutzern das Gefühl von Sicherheit vermitteln wolle. Auch auf seiner Internetseite verteidigt das Unternehmen die neuen Datenschutzrichtlinien: "Wir möchten deutlich herausstellen, dass die Aktualisierung der Richtlinie absolut keine Auswirkungen auf deine Privatsphäre hinsichtlich deiner Nachrichten an Freunde oder Familie hat."



Ob die neue Info-Funktion von WhatsApp Erfolg hat, wird sich noch zeigen. Den sozialen Netzwerken zufolge sind viele Nutzer aber schon jetzt eher verärgert als erfreut, denn der Werbe-Reiter lässt sich nicht ausblenden.