Nazi-Gegenstände versteigert: "Mein Kampf" für 130.000 Euro erworben

Der Faltzylinder von Adolf Hitler, der die Initialen AH trägt, wurde für 50.000 Euro versteigert. −Foto: dpa

Eine auf 100 Exemplare limitierte Jubiläumsausgabe von "Mein Kampf" ist bei der Versteigerung von Nazi-Gegenständen am Mittwoch im Münchner Auktionshaus Hermann Historica für 130.000 Euro verkauft worden. Die Luxusversion des Buches von Adolf Hitler gehörte Hermann Göring, dem Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe im NS-Regime. Hitlers Faltzylinder aus dessen Privatwohnung am Prinzregentenplatz in München ging für 50.000 Euro an den Höchstbietenden, wie das Auktionshaus auf seiner Homepage bekannt gab.



Bei der Versteigerung kamen zahlreiche Besitztümer ehemaliger Nazigrößen unter den Hammer, so auch ein Cocktailkleid von Eva Braun, Hitlers Geliebter, das für 4600 Euro verkauft wurde, ein von ihr getragener Mantel für 6000 Euro. Eine Postkarte mit dem Text "Meine Lieben! Schon halb beschwipst die herzlichsten Grüße aus Salzburg, Eure Eva", adressiert an ihren Vater Fritz Braun, wechselte für 1700 Euro den Besitzer. Sechs Teile von Magda Goebbels Nymphenburg-Porzellanservice brachten 1300 Euro ein; ein Stahlhelm 600 Euro.



Die Versteigerung der Nazi-Relikte hatte im Vorfeld für scharfe Kritik gesorgt. "Mit einigen Dingen sollte man einfach keinen Handel treiben", schrieb Rabbi Menachem Margolin von der European Jewish Association (eja) in Brüssel in einem Brief an das Auktionshaus. Der Verband der Juden Europas forderte darin die Absage der Versteigerung.



Geschäftsführer verteidigt Auktion



Der Geschäftsführer von Hermann Historica, Bernhard Pacher, wähnte sich zu Unrecht in der Kritik und wehrte sich. "Der mit Abstand größte Teil der Kunden, der bei uns einkauft, sind Museen, staatliche Sammlungen und private Sammler, die sich wirklich akribisch mit dem Thema auseinandersetzen." Seit der Berichterstattung über den Brief der eja habe er mit zahlreichen E-Mails zu kämpfen, in denen er wüst beschimpft werde.



Es liege, sagte Pacher, nicht an seinem Auktionshaus, zu beurteilen, was Käufer mit Relikten aus der Nazi-Zeit machen. Doch: "Es liegt an uns, zu verhindern, dass es die falschen Leute kriegen." Strenge Kontrollen verhinderten das. "Dass der ein oder andere mit falscher Ideologie sich darunter mischt, ist praktisch nicht verhinderbar."

