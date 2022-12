Nach Zusammenprall mit Upamecano: Brandt "geht es gut"

Dortmunds Julian Brandt und Münchens Dayot Upamecano liegen verletzt auf dem Boden. −Foto: Foto: Bernd Thissen/dpa

Fußball-Nationalspieler Julian Brandt von Borussia Dortmund ist nach seiner Auswechslung im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München (2:3) offenbar nicht schwerer verletzt. "Jule geht es gut", sagte Trainer Marco Rose am Samstag: "Ich habe ein Foto gesehen, wo er den Daumen hoch hat. Und er hat auch schon in die Gruppe geschrieben." Eine Diagnose, räumte Rose ein, "habe ich nicht". Der Verein twitterte: "Immerhin Entwarnung aus dem Krankenhaus: @JulianBrandt geht es den Umständen entsprechend gut."



Brandt war in der zweiten Halbzeit mit dem Münchner Dayot Upamecano zusammengeprallt und musste minutenlang behandelt werden. Als er vom Feld getragen wurde, war er aber bei Bewusstsein. Das Spiel erhielt unter anderem wegen dieser Szene eine zehnminütige Nachspielzeit.



