Nach Zielsprint: Klaebo zunächst disqualifiziert

Johannes Hoesflot Klaebo aus Norwegen fährt ins Ziel. −Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa

Nach einem umstrittenen Zielsprint beim 50-Kilometer-Rennen der Langläufer ist Norwegens Weltmeister Johannes Klaebo von der Jury zunächst disqualifiziert worden. Der 24-Jährige fuhr am Sonntag in der klassischen Technik auf der Zielgeraden neben der Spur und setzte sich auf der Innenbahn gegen den Russen Alexander Bolschunow durch. Klaebo gewann im Anschluss sein viertes Gold bei der WM in Oberstdorf vor Landsmann Emil Iversen und Bolschunow, der nach einem Stockbruch in dem Zweikampf bedient im Zielraum saß. Ein offizielles Endergebnis vom Weltverband Fis gab es nach der Disqualifikation zunächst nicht.



