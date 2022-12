Nach Vorwürfen: OB ergreift Maßnahmen gegen Museumsdirektor

Dr. Franz Niehoff steht wegen Auftragsvergaben in der Kritik. −Foto: Stadt Landshut

Der Landshuter Oberbürgermeister Alexander Putz reagiert auf die Vorwürfe gegen den Direktor der Städtischen Museen. Wie vom Stadtrat am Freitag in einer nichtöffentlichen Sitzung gefordert, hat Putz am Montag Dr. Franz Niehoff , der derzeit im Krankenstand ist, die Erlaubnis entzogen, alleinverantwortlich Auszahlungsanordnungen zu erteilen. Das bestätigte Putz auf Nachfrage. "Ab sofort sind Unterschriften des Mitarbeiters nur noch mit Gegenzeichnung eines Vorgesetzten oder dessen Vertreter rechtswirksam", so Putz gegenüber der PNP.



Das Städtische Rechnungsprüfungsamt (RPA) erhebt schwere Vorwürfe gegen Niehoff. Er soll laut einem Prüfbericht über Jahre hinweg immer wieder Aufträge ohne Ausschreibungen an eine Werbeagentur und eine Schreinerei vergeben haben. Laut der Überprüfung durch das RPA wurden an die Werbeagentur in den Jahren 2011 bis 2018 insgesamt Aufträge in Höhe von 383.095,30 Euro vergeben, an die Schreinerei in Höhe von insgesamt 461.613,73. Der Gesamtwert der Aufträge sei in vielen Fällen auf einzelne Beträge aufgeteilt worden. Im Bericht heißt es: "Im Jahr 2018 betrug der Gesamtwert der Aufträge an die Werbeagentur rund 111.000 Euro aufgeteilt auf 33 Rechnungen." Sie seien auf mehrere, auch unzutreffende Haushaltsstellen, verteilt worden. "Zu beanstanden ist, dass von diesen 33 Aufträgen des Jahres 2018 in 19 Fällen mehrere Angebote hätten eingeholt werden müssen. Laut RPA-Bericht sei fraglich, "ob es sich in allen Fällen wirklich um Einzelaufträge handelt oder ob Rechnungen unzulässig gesplittet wurden, um Wertgrenzen oder Zuständigkeitsregelungen zu unterlaufen."



Er wolle dem Auftrag des Stadtrates, die Sache vollumfänglich aufzuklären, natürlich unverzüglich nachkommen, so der OB. "Dafür ist es jedoch erforderlich, den betroffenen Mitarbeiter zu hören – einerseits aus rechtlichen Gründen, andererseits aber auch, um die Sichtweise aller Seiten zu kennen. Endgültige Konsequenzen werde ich deswegen erst nach Abschluss der Untersuchungen ziehen; bis dahin kann ich als oberster Dienstherr nicht zuletzt mit Blick auf meine Fürsorgepflicht gegenüber dem Mitarbeiter keine weiteren Stellungnahmen abgeben."