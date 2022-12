Nach Umsturzfantasien: AfD schlägt eiskalter Wind entgegen

Nachdem ein AfD-Chat bekannt geworden war, in dem Umsturzfantasien ausgetauscht worden sein sollen, schlägt der AfD im Landtag nun eiskalter Wind entgegen. Die anderen Fraktionen fordern Konsequenzen.









"Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden" – so soll sich die AfD-Landtagsabgeordnete Anne Cyron in einem internen AfD-Chat mit dem Namen "Alternative Nachrichtengruppe Bayern" geäußert haben. Was die Sache so brisant macht: Die Frau sitzt für ihre Fraktion auch im Bildungsausschuss des Landtags – also ausgerechnet dem Ausschuss, der für die Extremismus-Prävention zuständig ist.



Eigentlich hatten am Donnerstag alle übrigen Landtagsparteien – CSU, Freie Wähler, SPD, Grüne und FDP – im Bildungsausschuss erreichen wollen, dass Cyron aus dem Ausschuss geworfen wird. "Es ist nicht hinnehmbar, wenn Mitglieder des Landtags verfassungsfeindliche Aktionen billigen. Der Ausschussvorsitzende hat unverzüglich tätig zu werden", hieß es in einer entsprechenden gemeinsamen Erklärung. Das Brisante daran: Der Ausschussvorsitz obliegt, so wurde das zu Beginn der Legislaturperiode festgelegt, ausgerechnet einem AfD-Mann: Markus Bayerbach.