Nach Öffnung: So lief der "erste" Tag in Geschäften und Friseursalons

Bei frühlingshaften Temperaturen strömten die Menschen in Bayern am ersten Öffnungstag wieder in Baumärkte, Kosmetikstudios und Friseursalons. Ein Überblick aus der Region.



Das Einhalten der Corona-Regeln funktionierte gut, findet Thomas Wüst, Marktleiter des Hagebaumarkts in Regen. Es sei "gesittet" zugegangen. Um 10.50 Uhr vor der Passauer Baywa war es dagegen schon einmal leichter, einen Parkplatz zu bekommen. Die Fläche vor dem Markt ist fast zugestellt. In der großen Baumarkthalle verlaufen sich die Massen aber sofort. Sehr überlaufen war auch der Parkplatz des Dehner-Gartencenters in Neuötting (Landkreis Altötting) um elf Uhr gewesen. An der Kasse bildete sich eine lange Schlange.



Aber nicht nur den Gartlern schlug am Montag das Herz höher, sondern auch allen Beautybewussten. Roswitha Hiebl, Inhaberin des gleichnamigen Kosmetikstudios in Pfarrkirchen, ist für die ersten Wochen fast ganz ausgebucht. So geht es vermutlich auch dem Friseursalon Tyralla in Tittmoning (Landkreis Traunstein) Denn in einer Tour klingelte dort am Montagmorgen das Telefon. Und schon um sechs Uhr morgens kam der erste Kunde am Montag zu Kathrin Zellner und Christa Meier in den Salon "Bayerwald Hairstyling" in Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau). Ein langer Tag sollte es für die Friseurmeisterinnen werden: "Schluss ist gegen 21 Uhr", so Zellner am frühen Montagnachmittag.

