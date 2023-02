Nach Kritik: Vorerst Ausnahme für Jugendliche bei 2G-Regelung

−Symbolbild: picture alliance/dpa

Die Aufregung war am Montag groß: Indoor-Sport sei wegen der roten Corona-Ampel nur mehr mit 2G möglich. Das, so hieß es, gelte auch für Kinder ab zwölf Jahre. Am Dienstag gab es in der bayerischen Kabinettssitzung dann die Rolle rückwärts.









Ungeimpfte Schüler sollen nicht per se von Freizeiteinrichtungen und Sportaktivitäten ausgeschlossen werden, hieß es. "Aktiv" sei Sport für minderjährige Schüler, die an der Schule regelmäßigen Tests unterliegen, weiter möglich. Zumindest übergangsweise bis 31. Dezember, "um sich in dieser Zeit impfen lassen zu können", wie es in der Pressemeldung heißt.



Lesen Sie dazu auch:

Nach roter Corona-Ampel: Bei diesen Regeln justiert das Bayerische Kabinett nach



Gleiches gilt auch für musikalische Aktivitäten oder Theatergruppen. Für alle jüngeren Schüler gilt diese Ausnahme bereits jetzt. Auf die "passive" Zuschauerrolle, beispielsweise bei Fußballspielen in Stadien, müssten aber sämtliche Ungeimpfte verzichten. Auch Kinder ab zwölf Jahren.



Vereine atmen auf



Nach der Entscheidung des Kabinetts atmen die Vereine auf. Viele hatten am Montag umgehend Alarm geschlagen, als die Nachricht von 2G für Indoor-Sport die Runde machte. Darunter war auch der Bayerische Landes Sport-Sportverband (BLSV). Die neue Regelung bringe den Nachwuchssport in der Halle in große Bedrängnis, bereits zum dritten Mal würden Kinder und Jugendliche aus ihren geliebten Freizeitaktivitäten gerissen. Da 2G bei Kindern besonders schwierig sei, könnten vielerorts weder Trainings- noch Spielbetrieb aufrecht erhalten werden.



Auch beim Bayerischen Tennis-Verband (BTV) stießen die ursprünglichen Pläne der Staatsregierung auf Entrüstung. In einem offenen Brief hatte sich Präsident Helmut Schmidbauer am Montag ans Kabinett gewandt: "Wir bitten dringend darum, den Sport zumindest für Kinder und Jugendliche auch für die Ampelstufe Rot grundsätzlich freizugeben." Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, so Schmidbauer, wieso in Fußballstadien oder Diskotheken "hemmungsloses 2G" herrschen dürfe, auf der anderen Seite aber ein "Lockdown" für Ungeimpfte verordnet werde, der auch Kinder betreffe, "von denen viele bisher noch gar keine Chance hatten, geimpft zu werden."



Unklar, wie es weitergehen soll



Seine und die Worte seiner Mitstreiter aus anderen Sportarten wurden nun erhört. Vorerst zumindest. Denn wie es im neuen Jahr mit Indoor-Sport weitergeht, ist offen. Die Hallensaison läuft bis weit ins Frühjahr.



"Wir werben weiterhin dafür, dass sich alle, die sich impfen lassen können, auch impfen lassen. Auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren", sagte der BLSV-Präsident Jörg Ammon laut Mitteilung am Dienstag. "Wir haben die Impfkampagne des Freistaats von Anfang an unterstützt. Impfen, impfen, impfen ist die einzige Maßnahme, die uns aus dem Klammergriff der Pandemie befreien wird."

− la/aug/dpa