Nach kontroversem Auftritt von Nena: Erster Veranstalter reagiert

Streitbare 80er-Jahre-Ikone: Nena. −Foto: Swen Pförtner

Nachdem Popsängerin Nena ihr Publikum am Sonntag bei einem Konzert in Berlin-Schönefeld dazu aufgefordert hat, die Corona-Hygieneregeln zu missachten, hat der erste Veranstalter reagiert.









Bei der Veranstaltungsreihe in der 53.000-Einwohner-Stadt, die vom 20. August bis 19. September geht, ist die Liste der prominenten Künstler lang. Neben Chris de Burgh, Max Giesinger, Howard Carpendale und Element of Crime sollte am 13. September auch Nena auf dem Festplatz Finsterloh auftreten, vor einem Publikum mit festen Sitzplätzen. Doch der Veranstalter hat sie nach den Vorfällen in Schönefeld wieder ausgeladen.





Und können die Medien o. das Ordnungsamt o. sonst jemand anderes mir nun erklären, weshalb der #CSD in Massen, eng beieinander, stattfinden konnte & #Nena dafür kritisiert wird, dass sie ein stinknormales Konzert geben möchte ? Diese Doppelmoral & Heuchelei … #DankeNena ❤️ pic.twitter.com/bZlTAn4YXu — Manaf Hassan (@manaf12hassan) July 26, 2021









"Konzerte nicht als politische Bühne"



Dies sei, so ist es auf der offiziellen Homepage des Veranstalters zu lesen, "im Einvernehmen mit der Agentur der Künstlerin unmittelbar nach den jüngsten Ereignissen in Berlin" geschehen. Veranstalter Dennis Bahl weiter: "Es war uns wichtig und daher auch bereits im Vorfeld vertraglich vereinbart, dass die Konzerte nicht als politische Bühne genutzt werden dürfen." Nenas Einstellung zum Veranstaltungsformat mit den Strandkörben stimme nicht mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept überein, das eigens für diese Reihe coronakonform konzipiert worden sei. Als Veranstalter distanziere man sich von den Aussagen und dem Auftreten der Künstlerin.





Lieber ein halbes Konzert von Helge als ein ganzes von Nena. — Florian Schroeder (@Schroeder_Live) July 26, 2021









Wie der Donaukurier berichtet, sind die Reaktionen auf Nenas Auftritt am vergangenen Wochenende unterschiedlich. "Erst den Hygieneregeln zustimmen und dann die Revoluzzerin spielen", schreibt jemand auf Twitter. Ein "Nena-Fan der ersten Stunde" meint, "die hellste Kerze auf der Torte war sie noch nie - aber nun ist sie komplett erloschen". Ein anderer gibt der 61-jährigen Sängerin recht. "Ist das eine Käfigdressur oder ein Konzert?", kritisiert er das System mit den Boxen vor der Bühne.





Ist das eine Käfigdressur oder ein Konzert? NENA hat vollkommen recht, pic.twitter.com/vH4KPPjmPc — Carsten Jahn TEAM HEIMAT ⚫️���� (@JahnTeam) July 26, 2021









"Wenn das Ordnungsamt ein Konzert abbrechen will, weil Teilnehmer nicht in ihren ,Boxen‘ bleiben, tags zuvor aber Zehntausende beim CSD in Berlin ohne Maske und dicht an dicht gefeiert haben, dann regt sich Nena völlig zurecht auf", heißt es in einem weiteren Tweet.