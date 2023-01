Nach Gewalt an Polizisten: Schnelles Urteil, maximale Strafe

Bereits seit 2018 wendet die Justiz für Angriffe auf Polizisten in Niederbayern ein besonderes Verfahren an. Wer einen Beamten angreift und verletzt, soll schnell und hart bestraft werden. −Fotos: Schmid

Bereits seit 2018 wendet die Justiz für Angriffe auf Polizisten in Niederbayern ein besonderes Verfahren an. Wer einen Beamten angreift und verletzt, soll schnell und hart bestraft werden. Der Anstoß dazu kam aus Landshut. Das Konzept der Landshuter kam so gut an, dass es mittlerweile in ganz Niederbayern von Polizei und den Staatsanwaltschaften angewandt wird.



Die letzten Tage waren richtig schlimm. Kaum ein Tag, an dem im Landshuter Polizeibericht nicht über Angriffe auf Beamte berichtet wurde. Polizisten wurden in Landshut dienstunfähig geprügelt, mit Flaschen angegriffen, getreten, beleidigt und angespuckt. Polizeiführung und Justiz in Niederbayern wollen das nicht mehr hinnehmen. Bereits seit Oktober 2018 wird im Bezirk bei besonders prägnanten Vorfällen ein neues Verfahren angewandt, das der Landshuter Polizeichef Helmut Eibensteiner zusammen mit dem Chef der Landshuter Staatsanwaltschaft, Alfons Obermeier, initiiert hat. Zusammenfassen kann man es so: Die Strafe soll so schnell wie möglich auf den Fuß folgen – und möglichst hart sein. Einige Randalierer bekamen das bereits zu spüren.



Lesen Sie dazu auch:

- Polizei und Staatsanwaltschaft in Oberbayern reagieren auf Gewalt gegen Kräfte

- Betrunkener schlägt Polizist mit Faust ins Gesicht

- Mann geht mit Glasflasche auf Polizistin los

- Randalierer flippt "total aus": Polizisten dienstunfähig geprügelt



"Gerade habe ich wieder so einen Fall auf dem Schreibtisch liegen", sagt Eibensteiner. Am frühen Montagmorgen haben ein 46-Jähriger und sein Begleiter in einem Hotel randaliert. Auf der Wache hat der Mann dann einem Polizisten mit der Faust mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Wenige Tage zuvor wurde ein Polizist von einem Festgenommenen in der Arrestzelle der Polizei dermaßen geprügelt, dass er mit mehreren Stichen genäht werden musste und seitdem dienstunfähig ist. "Das, was sich die Kollegen bieten lassen müssen, geht auf keine Kuhhaut mehr", sagt Eibensteiner.



Dienst nirgendwo so gefährlich wie in Landshut



Dass Polizisten in Landshut besonders gefährdet sind, das ist längst kein Geheimnis mehr. Nirgendwo in Niederbayern ist der Dienst so gefährlich wie hier. Gewalt gegen Beamte kennt man aber auf jeder Polizeistation. Die Zahl der Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte hat im Jahr 2019 gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr massiv zugenommen. Bis jetzt wurden heuer bei der PI Landshut 130 Fälle gezählt. 2018 waren es im gleichen Zeitraum "nur" 89 Fälle. "Das bedeutet einen Zunahme von 46 Prozent", so Polizeisprecher Stefan Scheibenzuber. Jetzt will die Staatsmacht nicht mehr tatenlos zusehen.



"Die Idee ist ein Ausfluss aus einer Besprechung zwischen mir und dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Landshut, Alfons Obermeier", erzählt der Landshuter Polizeichef. Beide entwickelten ein Konzept, das eine enge und vor allem schnelle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz in solchen Fällen vorsieht. Es beinhaltet, dass Vorfälle mit einer bestimmten "Prägnanz", wie Eibensteiner erklärt, schnell zu einer Strafe führen. Innerhalb von 14 Tagen sollen entsprechende Vorfälle einschließlich den dazu notwendigen Vernehmungen aller Beteiligten polizeilich abgearbeitet sein und bei der Staatsanwaltschaft landen, wo sie besondere Aufmerksamkeit genießen und mit Priorität behandelt werden.



Die Strafen sollen nicht nur schnell auf den Fuß folgen, sondern auch "den rechtlichen Rahmen voll ausschöpfen", wie Eibensteiner erklärt. In einigen Fällen werden deshalb zum Beispiel zusätzlich Fahrverbote verhängt oder Führerschein gleich eingezogen. "Das trifft die Täter oft wesentlich härter als eine Strafe von 3.000 oder 4.000 Euro", so Eibensteiner. Bei einem Täter, der dermaßen aggressiv reagiere, könne man dessen Fahreigenschaft durchaus infrage stellen. "Das Gericht", sagt Eibensteiner, "hat hier viele Möglichkeiten, zu reagieren."



Härte des Gesetzes muss sich nur noch rumsprechen



Das Konzept, das von dem Landshuter Polizeichef und einer Arbeitsgruppe entwickelt wurde, kam bei der Polizeiführung im Präsidium in Straubing so gut an, dass es mittlerweile in ganz Niederbayern von Polizei und den Staatsanwaltschaften angewandt wird. Auch mit den Strafverfolgern in Regensburg, die teilweise für den niederbayerischen Raum zuständig sind, gibt es eine entsprechende Zusammenarbeit. In der Oberpfalz, so Eibensteiner, gebe es zudem ein ähnliches Verfahren.

"Wir glauben, dass wir Täter so am ehesten abschrecken können", ist er überzeugt. Jetzt muss sich die Härte des Gesetzes nur noch rumsprechen. Dafür will die Landshuter Polizei demnächst sorgen. Einige besonders gravierende Fälle sollen dabei der Öffentlichkeit vorgestellt werden.