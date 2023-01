Nach der Bundestagswahl 2021: Ampel oder Jamaika?

Geschafft. Endlich. Die Wahl ist vorbei, die Zitterpartie aber geht weiter. Denn es kommt offenbar so, wie es zwar nicht musste, aber wie die meisten Umfrageinstitute es vorhergesagt haben: SPD und Union Kopf an Kopf. Der große Unterschied liegt darin, dass CDU/CSU auf ihr schlechtestes Wahlergebnis in ihrer Geschichte abgestürzt sind, während die SPD in den letzten Monaten eine nachgerade wundersame Aufholjagd hingelegt hat.



Vor der Wahl war alles offen – und danach auch. Die Frage, wer nach 16 Jahren das Erbe von Angela Merkel antritt, wird sich so schnell wohl nicht klären....

