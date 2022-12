Nach Corona-Tod von Seniorin: Angehörige randalieren in Klinik

Fünf Streifenbesatzungen mussten zum Phyrn-Eisenwurzen Klinikum in Oberösterreich anrücken. −Symbolbild: Polizei

Der Corona-Tod einer 67 Jahre alten Patientin hat am Samstag schließlich zu einem Polizeieinsatz in Oberösterreich geführt. Angehörige der Frau hatten im Phyrn-Eisenwurzen Klinikum randaliert.









Wie die Polizei am Abend mitteilte, verständigte die diensthabende Ärztin der Intensivstation im Laufe des Tages die engsten Angehörigen einer 67-jährigen türkischen Angehörigen. Diese sei aufgrund ihrer Covid-Erkrankung in einem sehr schlechten Zustand gewesen und man wolle ihnen eine Verabschiedung ermöglichen.



"Daraufhin kamen acht Angehörige zum Krankenhaus und hatten die Möglichkeit sich zu verabschieden", so ein Polizeisprecher. Die Verwandtschaft wollte jedoch über das türkische Konsulat erreichen, dass die 67-Jährige in die Türkei zur weiteren Behandlung verbracht wird. Dies wurde jedoch vom Oberarzt nicht bewilligt, da ihr gesundheitlicher Zustand dies nicht zuließ. Kurze Zeit später verstarb die Erkrankte im Krankenhaus.



Krankenhausmitarbeiter mit dem Tod bedroht



Elf Angehörige fingen daraufhin laut Polizeiangaben an sich im Bereich des Portiers zu versammeln, wild zu gestikulieren und auf die Angestellten loszugehen. Dabei wurde eine Mitarbeiterin des Klinikums verletzt. Diverse Gegenstände wurden beschädigt und weitere Krankenhausmitarbeiter von den türkischen Staatsangehörigen mit dem Umbringen bedroht.



Fünf Polizeistreifen konnten die Situation unter Kontrolle bringen und die Personen der Örtlichkeit verweisen, das Klinikum sprach ein Hausverbot aus. Mehrere Anzeigen werden an die Behörde und Staatsanwaltschaft erstattete.

− ce