Nach Blechschaden: Auto schlägt Alarm und löst Großeinsatz aus

−Foto: Stark

Der automatische Alarmauslöser in einem Fahrzeug hat am Freitagmittag einen Großeinsatz in Neuburg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ausgelöst. Dabei hatte es sich nur um einen Auffahrunfall gehandelt.



Der Fahrer des Autos mit einem automatischen Notrufsystem war gegen 12.25 Uhr auf der Monheimer Straße stadtauswärts unterwegs und bremste in der Linkskurve hinter dem Ortsteil Bittenbrunn wegen einer Baustelle. Wie der Donaukurier berichtet, bemerkte der Fahrer dahinter das nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Wagen auf.









Durch den Aufprall wurde in dem vorderen Fahrzeug automatisch ein Alarm an die Notrufzentrale weitergeleitet. Diese versuchte, Kontakt zu dem Fahrer aufzunehmen, allerdings war dieser inzwischen ausgestiegen, um mit dem Unfallgegner zu sprechen. Da die Notrufzentrale so davon ausging, dass der Mann womöglich nicht ansprechbar eingeklemmt in seinem Fahrzeug steckt, setzte sie einen Großalarm ab, und zahlreiche Einsatzfahrzeuge eilten zur Unfallstelle – wo sich das Missverständnis aber schnell aufklärte. Es war lediglich ein Blechschaden entstanden.

− tsk