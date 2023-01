Mutwillig gefällte Bäume gefährden Straßenverkehr

Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug. −Foto: Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Unbekannte Täter haben im Landkreis Lindau mehrere Bäume am Straßenrand gefällt, sodass sie die Fahrbahn versperrten. Am frühen Samstagmorgen wurde dies einem Autofahrer auf einer Staatsstraße bei Weiler (Landkreis Lindau) zum Verhängnis, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach fuhr der 28-Jährige mit seinem Auto über einen 60 Zentimeter dicken Baum.



Der Mann blieb den Angaben nach unverletzt, an dem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Noch während der Unfallaufnahme gingen den Angaben zufolge zwei weitere Meldungen über gefällte Bäume an einer Staatsstraße bei Scheffau (Landkreis Lindau) bei der Polizei ein. Sie sucht jetzt nach Zeugen.



