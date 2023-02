Mutter und Tochter sterben bei Dachstuhlbrand

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. −Foto: Foto: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa

Beim Brand eines Dachstuhls in Thiersheim (Landkreis Wunsiedel) sind am Freitag zwei Menschen gestorben. Zwei weitere Hausbewohner hätten leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittele zur Brandursache.



Während zwei Bewohner das Haus den Angaben zufolge rechtzeitig verlassen konnten, blieben eine 63-jährige Frau und ihre 39 Jahre alte Tochter in dem Gebäude zurück. Nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte, entdeckten die Einsatzkräfte die leblosen Körper, wie die Polizei mitteilte.



Feuerwehr, Rettungsdienste und Technisches Hilfswerk seien mit 260 Einsatzkräften und unter anderem zwei Rettungshubschraubern am Brandort gewesen.



