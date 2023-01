Mutter stirbt bei Verkehrsunfall: Kind in Auto überlebt

Ein Hubschrauber fliegt über einem Rettungswagen zu einem Unfallort. −Foto: Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Infolge eines Verkehrsunfalls in Unterfranken ist eine Mutter ihren schweren Verletzungen erlegen. Drei weitere Menschen, darunter ihr achtjähriges Kind, wurden verletzt, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Land mitteilte. Die Bundesstraße 27 bei Thüngersheim wurde am Donnerstagmorgen gesperrt.



Die Polizei geht davon aus, dass die 33-Jährige aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und mit dem Wagen eines 57-Jährigen frontal zusammenstieß. Ein 18-jähriger Autofahrer wich den beiden Fahrzeugen aus und landete im Straßengraben. Die Frau starb wenig später in einem Würzburger Krankenhaus, ihr Kind kam mit leichten Verletzungen davon.



