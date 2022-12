Münchner S-Bahn setzt auf Barrierefreiheit und Radparkplätze

Um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, will die Münchner S-Bahn heuer mit modernster Technik punkten - etwa bei den Fahrgastinformationen in Echtzeit. Auch der Ausbau der Barrierefreiheit und der Radabstellanlagen steht im Fokus, wie die Verantwortlichen am Dienstag in München sagten. Die S-Bahn arbeitet seit 2018 mit einem Aktionsprogramm daran, spartenübergreifend die Qualität für ihre Kunden zu verbessern.



Bei Störungen sollen die Fahrgäste künftig noch umfassender in Echtzeit informiert werden. Dazu sollen Anzeigenbildschirme mit mehr Darstellungsmöglichkeiten montiert, aber auch große Datenmengen für die Berechnung von Prognosen einbezogen werden.



Damit es gar nicht erst zu Störungen kommt und die Pünktlichkeit von zuletzt 95 Prozent weiter steigt, wird zudem auf der Ostachse der S7 Richtung Kreuzstraße Signaltechnik ausgetauscht - die alten Achszähler ziehen topographisch bedingt besonders häufig Blitze an. "Die Strecke dort ist eingleisig, und wenn dort eine Störung ist, hat das eine relativ große Auswirkung auf das System", begründete Stefan Hänneschen von der DB Netz AG die Investition von einer Million Euro.



Auch der barrierefreie Ausbau der 150 Stationen geht 2021 weiter. 120 davon sind aktuell komplett oder eingeschränkt barrierefrei, 19 weitere befinden sich in verschiedenen Planungsstadien. Wann der Umbau der verbleibenden elf Stationen abgeschlossen sein wird, ist noch unklar.



Ausgebaut werden sollen auch die Radabstellanlagen an den Bahnhöfen. Rund 20 Um- oder Neubauten seien aktuell in Planung, hieß es. Die für die Kunden augenfällige Modernisierung der Fahrzeugflotte soll im Herbst abgeschlossen sein.



