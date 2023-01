Münchner Airport finanziert Klimawälder in Niederbayern und der Oberpfalz

Fliegen und Klima, wie passt das zusammen? Diese Frage bewegt Menschen, Unternehmen und Politik immer mehr – und zunehmend werden Mittel und Wege gesucht, CO2 einzusparen.



Die Lufthansa etwa setzt dabei auf synthetische Kraftstoffe. Sie seien "aktuell die einzige Chance, Luftverkehr CO2-neutral zu ermöglichen", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr im Interview mit dem "vbw-Unternehmermagazin". Schon heute seien die Airlines der Lufthansa mit 11 000 Tonnen pro Jahr der größte Abnehmer dafür in ganz Europa. Es gebe aber aktuell viel zu wenig davon – "diese 11 000 Tonnen reichen gerade mal für 100 Langstreckenflüge. So viele haben wir in normalen Zeiten an einem einzigen Tag in die USA und zurück. Es muss also hier gemeinsam mit der Politik und der Energiewirtschaft deutlich mehr investiert werden."









So, wie sich manche Airlines bemühen, ihren CO2-Fußabdruck zu vermindern, geht nun auch der Flughafen München selbst das Thema an: Er schafft – zum Ausgleich für den Flughafenbetrieb – Klimawälder, die möglichst viel CO2 speichern sollen. Die Standorte liegen vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz, genauer gesagt in Baumgarten, Adldorf, Steinberg, Oberköllnbach und St. Johann.