Münchens Generalmusikdirektor spielt Ukraine-Hymne

Der russische Dirigent Vladimir Jurowski hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine das ursprünglich rein russische Programm für zwei Konzerte seines Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin am Wochenende geändert. Anstelle des Slawisches Marsches von Peter Tschaikowsky (1840-1893) werden nun die Ukrainische Nationalhymne auf eine Melodie des ukrainischen Komponisten Mychajlo Werbyzkyj (1815-1870) sowie dessen Sinfonische Overtüre Nr. 1 gespielt.



Er habe den Beginn des militärischen Aggression bis zuletzt nicht für möglich gehalten, sagte Jurowski, der auch Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper ist, am Donnerstag in einer Mitteilung. "Ich bin zutiefst entrüstet über diese Aktion, aber auch extrem traurig, weil ich durch meine Familiengeschichte mit beiden Ländern verbunden bin." Er hoffe auf Frieden so schnell wie möglich. Mit der Programmänderung "wollen wir ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk setzen".



