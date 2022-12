Motorradfahrer nach Unfall mit Auto gestorben

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Regensburg gestorben. Der 57-Jährige war am Sonntagabend im Landkreis Kelheim unterwegs, als eine Autofahrerin ihn beim Abbiegen übersehen hat, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach dem Frontalzusammenstoß starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die 24 Jahre alte Fahrerin erlitt einen schweren Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



© dpa-infocom, dpa:210531-99-801377/2