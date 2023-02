Mögliche Ursache für Impfverweigerung: Früh erschüttertes Vertrauen

Eine britische Studie hat die Ursachen für Impfverweigerung gesucht - und möglicherweise in früh erschüttertem Vertrauen gefunden.









Das berichtet ntv.de unter Berufung auf die Untersuchung der britischen Forscherinnen und Forscher. Schon frühere Untersuchungen haben demnach gezeigt, dass Vertrauen bei der Impfentscheidung eine große Rolle spielt: Vertrauen in den Impfstoff, in staatliche Institutionen und in die Wissenschaft.



Kam es schon in der Kindheit zu großen Vertrauensverlusten, beispielsweise durch Misshandlung oder Missbrauch, beträfe das nicht nur die persönlichen Beziehungen, sondern auch das spätere Vertrauen in Institutionen, wollen die Wissenschaftler herausgefunden haben.