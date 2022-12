Model Angelina Kirsch: "Ohne Genuss macht das Leben keinen Spaß"

Model Angelina Kirsch liebt ihren Körper und fühlt sich rundum wohl. In der aktuellen Staffel der Abnehmshow "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" auf SAT.1 zeigt sie den Kandidaten, dass sie sich lieben dürfen, wie sie sind. −Foto: Angelina Kirsch/privat

Angelina Kirsch gehört zu Deutschlands bekanntesten Models mit weiblichen Formen und Kurven. Im Gespräch mit der Heimatzeitung erzählt die 33-Jährige, wie wichtig es ist, sich selbst anzunehmen. Das möchte sie auch den Kandidaten bei der aktuellen Staffel von "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" weitergeben.



Das Interview im Wortlaut:



Was möchten Sie den Kandidaten der Abnehmshow mitgeben?

Angelina Kirsch: Ich bin als Gast-Coachin eingeladen und darf den Kandidaten und Kandidatinnen dabei helfen, ihr Mindset positiv aufzubauen und ihnen zu zeigen, dass sie sich lieben dürfen, wie sie sind, auch wenn sie sich noch auf einer Reise befinden.



Viele Mädchen und junge Frauen hadern mit ihrem Körper und fühlen sich zu dick: Kannten Sie selbst dieses Problem auch, als Sie jünger waren?

Angelina Kirsch: Natürlich habe ich in der Pubertät auch Unsicherheiten gespürt, weil sich mein Körper veränderte. Aber meine tolle Mama hat sich mit mir vor den Spiegel gestellt und mir gesagt, dass ich jetzt eine Frau werde und Kurven dazugehören. Sie hat mir beigebracht, wie ich mich gesund ernähre und mir in diesem Moment vor dem Spiegel gesagt, dass ich immer gut zu meinem Körper sein soll und ihn dann annehmen darf, so wie er sich auch immer entwickeln mag. Diesen Rat habe ich angenommen.



Haben Sie früher auch Diäten ausprobiert?

Angelina Kirsch: Ein weiterer guter Ratschlag meiner Mama in meiner Pubertät war, dass ich niemals eine Diät machen solle. Diesen Rat habe ich gerne befolgt.



Sind Sie als erfolgreiches Curvy-Model heute im Reinen mit Ihrem Körper?

Angelina Kirsch: Absolut! Ich liebe meinen Körper und fühle mich rundum wohl.



Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass Männer allgemein nicht so kritisch ihrem Körper gegenüberstehen wie Frauen?

Angelina Kirsch: Nein, ich denke, dass Männer genauso kritisch sind, aber auf eine andere Art und Weise. Sie machen es stiller und geben Selbstzweifel nur ungern zu. Frauen sind da offener.



Was würden Sie heute jungen Mädchen raten, die sich zu dick fühlen?

Angelina Kirsch: Nimm dir Zeit und stelle dich vor den Spiegel. Schaue dich von oben bis unten an und lasse keine Körperteile aus. Wenn du merkst, dass du einige Stellen deines Körpers weniger wohlwollend anschaust, dann frage dich, warum das so ist. Magst du diese Stellen wirklich nicht, oder darfst du sie vielleicht nur nicht mögen, weil du das Gefühl hast, dass sie nicht dem allgemeinen Schönheitsideal entsprechen? Erlaube dir, deinen Körper anzunehmen mit all seinen Fehlern, denn wie viele Fehler hat dein Körper dir schon verziehen? Verschließe nicht die Augen, sondern sei es dir Wert, genau hinzuschauen. Wenn du etwas ändern möchtest, weil du dich wirklich unwohl fühlst oder vielleicht sogar aus gesundheitlichen Gründen, dann sei es dir wert, dich aufzuraffen. Aber sei gütig mit dir! Du hast nur diesen einen Körper!



Gibt es aus Ihrer Sicht eine Obergrenze, bei der man als Frau auf sein Gewicht achten sollte?

Angelina Kirsch: Die Obergrenze sollte jede und jeder für sich selbst festlegen! Wichtig ist, dass wir uns wohlfühlen und da hat jeder von uns ein eigenes Maß.



Im Model-Business zählte lange nur das Schlanksein. Hat sich die Entwicklung zu mehr Kurven heute verändert?

Angelina Kirsch: Kurven sind in der Modewelt nicht mehr wegzudenken und das ist auch gut so! Allerdings gibt es da natürlich noch Luft nach oben. Ich würde mir noch viel mehr Selbstverständlichkeit wünschen, was Diversität angeht.



Wie wichtig ist Genuss für Sie?

Angelina Kirsch: Absolut wichtig! Ohne Genuss macht das Leben keinen Spaß! Dabei hat Genuss aber viele Seiten für mich. Das kann natürlich das gute oder leckere Essen sein, aber auch ein schönes Musikstück zu hören oder selbst zu musizieren, den Vögeln im Frühling zu lauschen, die Sonne auf der Haut zu spüren, mit meinem Pferd über ein Feld zu galoppieren und den Wind um mich herum zu fühlen. Es gibt so viele Momente des Genusses, und was wäre das Leben ohne sie?



Sie sind auch Moderatorin bei "The Taste": Gibt es ein Lieblingsgericht von Ihnen, das Sie uns verraten können?

Angelina Kirsch: Tatsächlich ist mein absolutes Lieblingsgericht Pasta in sämtlichen Variationen. Ob mit Öl und Chili, Carbonara-Soße oder Bolognese, mit Meeresfrüchten oder schlicht nur mit Käse. Mit Nudeln macht man mir immer eine Freude.