Mit vier Haftbefehlen gesucht: Polizei schnappt Mann (35) in Zug im Bayerwald

Im Zug von Prag nach Deutschland hat die Bundespolizei am Donnerstag einen 35-Jährigen festgenommen, der mit vier Haftbefehlen gesucht wurde. Nach dem Mann haben Beamte sowohl in Deutschland als auch in dessen slowakischer Heimat gefahndet.













Gegen 14.15 Uhr hat laut Polizeiangaben eine Streife den Mann in Furth im Wald im Zug kontrolliert. Den Beamten wurden im polizeilichen Fahndungssystem die insgesamt vier Haftbefehle der Justiz angezeigt.



Das Amtsgericht Kempten hatte einen Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls erlassen. Außerdem wurde der Mann bereits zweimal wegen Betrugs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu Geldstrafen verurteilt. Bezahlt hat er die bislang nicht, daher laufen gegen ihn insgesamt drei Haftbefehle zur Strafvollstreckung. Der Mann schuldet der Justiz rund 4000 Euro. Den Geldbetrag konnte er nicht aufbringen, daher warten auf ihn neben der Untersuchungshaft aus Kempten zusätzlich 210 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.



Als wäre das nicht schon genug, ist auch die slowakische Justiz hinter dem 35-Jährigen her. Sie fahndet mit einer Aufenthaltsermittlung nach dem Mann. Dieser ist jetzt bekannt: Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

− lha