Mit Messer und Flasche bedroht: Mehrere Streitigkeiten

Bei mehreren Auseinandersetzungen sind in Oberfranken Männer mit einem Messer und einer Flasche bedroht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte in einem Fall ein 41-Jähriger einen Mann in Bamberg mit einer Flasche attackiert und ihn dabei leicht verletzt. Die beiden Männer waren am Samstagabend zuvor in einen Streit geraten. Die genauen Hintergründe der Tat müssten noch ermittelt werden, hieß es von der Polizei.



Am selben Abend kam es in Bamberg zu einem weiteren Streit, an dem mehrere Menschen beteiligt waren. Im Laufe des Streits bedrohte ein Unbekannter einen 49-Jährigen mit einem Messer. Der Unbekannte konnte jedoch fliehen, bevor die Polizei eintraf.



