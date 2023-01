Mit Händlerplattform aus der Region digital durch die Krise

−Foto: PNP

ALLES REGIONAL hilft dabei, Produkte und Dienstleistungen von regionalen Unternehmen zu entdecken - besonders in der Corona-Krise.



Lesen Sie auch:

- Interview: Projektleiter Georg Pauli stellt ALLES REGIONAL vor



Stillstand. So würden viele die letzten Wochen für den Handel beschreiben. Dabei stimmt das nicht so ganz. Genau in dieser Krise haben viele regionale Unternehmen Erfindungsgeist bewiesen und neue Möglichkeiten für sich entdeckt, dennoch für ihre Kunden da zu sein. Lieferdienste, Beratung per WhatsApp und Bestellung über Social Media sind nur einige der vielen Notlösungen. Da vor allem lokale Händler hart von der Schließung der Geschäfte betroffen sind, ist es umso lobenswerter, wie sehr die Region in dieser Krise zusammenhält und sich unterstützt.



Große Unternehmen leiden unter Krisensituationen genauso wie kleine Geschäfte, doch können sie sich im Normalfall deutlich schneller erholen. Darum ist es so wichtig, genau jetzt das lokale Sportgeschäft von nebenan, den Lieblingsbäckerei oder das Familienunternehmen, das seit Generationen im Viertel ansässig ist, zu unterstützen. Lokale Geschäfte bilden das Herzstück einer jeden Stadt und Gemeinde. Sie tragen nicht nur zur lokalen Wirtschaft bei, sondern sind fester Teil des Stadtbildes. Eine Ortschaft ohne den kleinen Blumenladen, der seine Pflanzen in der Region anbaut oder ohne den Wochenmarkt, der frische Produkte von den ansässigen Bauern bietet, wäre zwar möglich - aber um einiges trister und weniger lebenswert. Daher gilt es, zusammen den lokalen Handel zu unterstützen, damit die Geschäfte und Gastronomen auch in den kommenden Monaten für die Gemeinschaft da sein können - auf der digitalen Plattform www.allesregional.de kann man Produkte und Dienstleistungen von regionalen Unternehmen entdecken.



Offene, klare Kommunikation und Auffindbarkeit sind aktuell enorm wichtig. ALLES REGIONAL unterstützt Gastronomen, Dienstleister und Händler dabei, dies zu erreichen. Auch ohne eigene Social Media Kanäle oder ständig aktualisierte Webseite erhalten sie ein ausführliches Profil und profitieren vom ALLES REGIONAL Netzwerk. Um die Texterstellung, Online-Implementierung und Bewerbung über die ALLES REGIONAL Social Media Kanäle kümmert sich das Team in Absprache mit dem Unternehmen. Alle weiteren Details gibt es auf Anfrage unter www.allesregional.de .

− pnp