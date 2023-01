Mintzlaff über Nagelsmann-Gerüchte: "Überhaupt nicht nervös"

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. −Foto: Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Gerüchte über das Interesse anderer Vereine an Trainer Julian Nagelsmann lassen Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff kalt. "Ich werde überhaupt nicht nervös", sagte der 45-Jährige der "Sport Bild" (Mittwoch). "Erstens bieten wir Julian alle Möglichkeiten, dass er sich entfalten und entwickeln kann. Zweitens haben wir im Gegensatz zu anderen Vereinen eine Vertrags-Konstellation, in der wir nicht überrascht werden können." Er kenne zudem die Fakten und müsse nicht auf Gerüchte vertrauen.



Mintzlaff betonte zudem die Wichtigkeit von Vertragstreue. "Jeder ist bei klarem Verstand, wenn er einen Vertrag unterschreibt. Laufzeiten und Kündigungsmodalitäten sind genauso wichtige Inhalte wie Gehälter und Prämien. Man kann immer über alles sprechen. Wenn die andere Seite aber an Verträgen festhalten möchte, sollte das auch respektiert werden", sagte er.



Nagelsmann war zuletzt als möglicher Nachfolger von Hansi Flick beim FC Bayern München gehandelt worden, falls dieser Jogi Löw als Bundestrainer beerbt. RB Leipzig und der deutsche Rekordmeister treffen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel der Fußball-Bundesliga aufeinander. RBL hat vor der Partie vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.



