Ministerin Kaniber: "Mehr Tierwohl statt mehr Tiere"

Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) will die Landwirtschaft grundlegend verändern, sagte sie am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung im Landtag.



Die Gesellschaft wandelt sich, so Kaniber, und setzt einen Druck frei, dem sich die Landwirte nicht entziehen können. Sehr eingängige Beispiele sind die Anbindehaltung von Tieren sowie die Tiertransporte in Drittländer: "Mehr Tierwohl statt mehr Tiere" werde "das Motto der Zukunft sein", so Kaniber. Obwohl seit Jahrzehnten keine Anbindeställe mehr gefördert würden, gebe es noch immer 14.000 Betriebe, die dies praktizierten. Sie wolle den Ausstieg aus dieser Haltungsform, stellte Kaniber klar.



Das Thema Modernität in der Landwirtschaft will Kaniber sogar so weit verstanden wissen, dass sie Anleihen aus der Tech- und Start-Up-Szene nimmt: In Ruhstorf will sie ein landwirtschaftliches Gründerzentrum schaffen – mit einem "Trendscout" für neue Ideen und Experten für neue Formen der Landwirtschaft. Gedacht ist etwa an Erzeuger-Verbraucher-Kooperationen und deren Finanzierung durch Crowdfunding oder Patenschaften.

