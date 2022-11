Mehr Imker, weniger Bienen - Tiere teils vom Aussterben bedroht

Wenn die Temperaturen im Frühling steigen und mehr und mehr Pflanzen ihre Blüten öffnen, ist in bayerischen Gärten wieder das Summen der Bienen zu hören.



Die kleinen Insekten spielen für die Kultur- und Landwirtschaft ein zentrale Rolle: Ohne Bienen gibt es keinen Honig, aber eben auch keine Erdbeeren, keine Äpfel und viele weitere Nahrungsmittel nicht. Denn bei ihrer Suche auf Nahrung bestäuben Bienen rund ein Drittel aller landwirtschaftlichen Nutzpflanzen.



Trotz ihrer essenziellen Rolle in der Natur sinkt die Zahl der Bienen weltweit. Laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) sank die Anzahl in Europa in den letzten Jahren um zehn Prozent. Mehr als die Hälfte der rund 560 Wildbienenarten in Deutschland ist laut der Roten Liste gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht.

