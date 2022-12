"Meal Prep": Abnehmen dank Vorkochen

Besonders Berufstätigen fehlt oft die Zeit, um selbst zu kochen. Die Folge: Sie greifen zu ungesunden Speisen. Meal Prepping, also das Vorkochen von Mahlzeiten, erfordert zwar etwas Planung, langfristig ernährt man sich dadurch aber vollwertiger und auch gesünder. −Foto: Adobe Stock

Oft sind es nur ein paar kleine Änderungen, die langfristig beim Abnehmen helfen können. Wer nach Plan einkauft und vorkocht, kann viel bewirken, wie Ernährungsexpertin Bettina Schlegel- Krogloth im Gespräch mit der Heimatzeitung erklärt. Das Zauberwort heißt "Meal Prep".



Der Begriff "Meal Prep" stammt aus dem Englischen und heißt im Grunde nichts anderes als Vorkochen. Die Idee von Meal Prep ist, gleich für mehrere Tage zu kochen, wenn man ohnehin schon dabei ist. Dieses Prinzip des Vorkochens ist aber auch für all diejenigen interessant, die nicht erst am Abend vorher überlegen wollen, was sie am nächsten Tag im Büro zu Mittag essen können.



Planen, was man immer zuhause haben möchte



Auch Bettina Schlegel-Krogloth, die als Diätassistentin seit 15 Jahren in ihrer eigenen Praxis in Traunreut (Landkreis Traunstein) Abnehmwillige betreut, befürwortet dieses Prinzip. "Wichtig ist beim Einstieg, nach Plan einzukaufen und sich Gedanken zu machen, was man immer zu Hause haben will, und was zeitlich für jeden individuell möglich ist beziehungsweise was realistisch ist", erklärt die Expertin.



Wie Bettina Schlegel-Krogloth weiter ausführt, könne man entweder Mahlzeiten einfrieren, am Wochenende oder am Abend vorkochen und auch bestimmte Lebensmittel länger lagern. "Kartoffeln, Reis und Hülsenfrüchte lassen sich zum Beispiel gut lagern und nach dem Kochen ebenfalls gut in einer Bowl (Schüssel) verarbeiten, die man dann wiederum ideal mit ins Büro nehmen kann."



Fleisch nicht mehr als zwei Mal pro Woche



Was ihr ebenfalls wichtig ist zu betonen: Obst und/oder Gemüse sollten Bestandteil jeder Mahlzeit sein und wer kann, verzichtet am besten auf Zwischenmahlzeiten. Drei Mahlzeiten pro Tag wären ideal. "Wenn man jedoch keinen Hunger hat, kann man natürlich auch nur zwei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen."



Wer nicht auf Zwischenmahlzeiten verzichten kann, sollte Gemüse oder Nüsse essen und viel trinken. "Das Trinken ist noch viel wichtiger als das Essen. Hierbei kommt es natürlich auch darauf an, was man zu sich nimmt. Am besten Wasser, aber auch bis zu drei Tassen Kaffee oder Espresso sind je nach Verträglichkeit in Ordnung. Als Milchersatz kann auch Haferdrink eine Alternative sein."



Beim Thema Wurst rät die zertifizierte Ernährungsberaterin, es wie ein Genussmittel zu behandeln, sprich langsam den Konsum zu reduzieren und so wenig wie möglich davon zu essen. Und Fleisch ernährungsphysiologisch maximal zwei Mal pro Woche einsetzen. "Ganz wichtig ist beim Fleisch, auf Qualität zu achten und im Idealfall ab Hof zu kaufen. Wenn Fleisch wenig kostet, muss man sich fragen, wo es herkommt und wo die Nachhaltigkeit bleibt", gibt Bettina Schlegel-Krogloth zu bedenken.



Süßes nicht mit schlechtem Gewissen essen



In ihren vielen Gesprächen mit Abnehmwilligen wird sie auch immer wieder nach den Themen Genussmittel und Süßigkeiten gefragt, denn verzichten will auf Dauer wohl niemand darauf. Doch wie immer komme es auf die Menge an, weiß die Expertin. "Auch hier sollte man sich genau überlegen, was Genuss für jeden einzelnen bedeutet und ob man Süßes wirklich mit Genuss und achtsam isst. Denn wer die Kalorien auch noch mit schlechtem Gewissen zu sich nimmt, hat wiederum keinen Genuss."