Maskenpflicht im Unterricht: FW wollen lockern, CSU blockt ab

Bayerns Schüler müssen selbst in Gebieten, in denen die Corona-Inzidenz bei Null liegt, im Unterricht weiter Maske tragen. Ein Impfangebot an die Schüler der Abschlussklassen ist in Planung.









Die Staatsregierung entschied sich bei der Kabinettssitzung am Dienstag, an der derzeitigen Rechtslage nichts zu ändern. Dass während der Schulpausen im Außenbereich und bei Exkursionen auf Masken verzichtet werden kann, stellt dabei keine Änderung der Rechtslage dar, sondern eine Präzisierung.



Piazolo machte keinen Hehl daraus, dass er und die Freien Wähler sich gut vorstellen können, angesichts der derzeitig guten Corona-Lage die Maskenpflicht an den Schulen deutlich zu liberalisieren – aber weil man eben nur der Juniorpartner der CSU sei, habe man keine Handhabe, derlei im Alleingang zu ändern. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bedauerte am Dienstag gegenüber der Heimatzeitung, dass es nicht zu einer Einigung gekommen ist. "Die CSU lässt bis auf Weiteres nicht mit sich reden."