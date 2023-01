Maskengeschäfte: Darum platzte Tandlers Deal mit Bayerns Polizei

Auch Bayerns Polizei hatte wegen Corona-Schutzausstattung bei Andrea Tandler angefragt. Am Ende war ihr ein Masken-Deal mit der Tochter des früheren CSU-Politikers Gerold Tandler dann doch zu heiß.









Lesen Sie dazu auch:

- Tandler-Maskendeals: Schwester von Staatssekretär nun im Fokus



Das geht aus der Antwort des bayerischen Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtags-SPD hervor, die der Heimatzeitung vorliegt.



Über Kontakte im privaten Umfeld habe ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Altötting erfahren, dass die Betreiber des "Café Pinguin" in München an Behörden zehn Millionen Masken mit dem Schutzstandard "N95" liefern könne, ebenso Schnelltests und Schutzbekleidung, so das Innenministerium.