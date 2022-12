Mann zieht Messer bei Polizeikontrolle: Festnahme

"Polizei" steht auf der Uniform eines Polizisten. −Foto: Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Ein flüchtiger Insasse eines Bezirkskrankenhauses hat in Kempten ein Messer bei einer Polizeikontrolle gezogen und versucht, vor den Beamten zu fliehen. Er wurde schließlich am Samstag von den Einsatzkräften festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte.



Der 29-Jährige war demnach Insasse in einem Bezirkskrankenhaus und von einem Ausgang Ende August nicht zurückgekehrt. Die Staatsanwaltschaft hatte daher einen Vollstreckungshaftbefehl gegen den Mann erlassen.



Durch einen Hinweis hatten die Beamten erfahren, wo sich der 29-Jährige gerade aufhielt. Als sie ihn kontrollieren wollten, zog er ein Messer und versuchte zu fliehen. Nach einer kurzen Verfolgung und zwei von der Polizei abgegebenen Warnschüssen blieb der Mann stehen und ließ sich festnehmen.



