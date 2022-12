Mann wird bei Schlägerei in Regensburg bestohlen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Bei dem Versuch eine Schlägerei zu schlichten, soll ein 29-Jähriger in Regensburg geschlagen und bestohlen worden sein. Ihm fehlten nach dem Streit Bargeld und sein Handy, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



Der Mann war am Freitagabend in einer kleinen Gruppe unterwegs, als er auf der Steinernen Brücke eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern bemerkte. Der 29-Jährige ging den Angaben zufolge dazwischen. Dabei habe ihn ein Faustschlag getroffen und er sei zu Boden gegangen. Als weitere Passanten eingriffen, seien die beiden streitenden Unbekannten geflüchtet.



Während des Gerangels kamen dem 29-Jährigen laut Polizei Mobiltelefon und Geldbeutel abhanden. Der Geldbeutel konnte wiedergefunden werden, es fehlte allerdings Bargeld. Das Handy blieb verschwunden. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdeliktes und sucht Zeugen.



