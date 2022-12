Mann verliert hohen sechsstelligen Betrag durch Enkeltrick

Ein abgelegter Telefonhörer liegt auf einem Tisch. −Foto: Foto: picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration

Durch den sogenannten Enkeltrick hat ein Mann aus Weiden in der Oberpfalz einen immensen Geldbetrag verloren. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag händigte er einen hohen sechsstelligen Betrag an die Kriminellen aus.



Der Mann wurde demnach am Freitag zunächst von seinem angeblichen Enkel angerufen. Dieser habe ihm mitgeteilt, dass er einen tödlichen Unfall verursacht habe und dringend Geld benötige, um eine Haftstrafe abwehren zu können. Um der Geschichte Nachdruck zu verleihen, sei das Gespräch dann von einem angeblichen Staatsanwalt fortgeführt worden.



Der Mann stimmte laut Polizei schließlich zu, den Geldbetrag in bar abholen zu lassen. Erst nach der Geldübergabe sei der Betrug aufgeflogen.



