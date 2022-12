Mann sticht auf Ehefrau ein: Siebeneinhalb Jahre Haft

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. −Foto: Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

In Oberbayern haben Kinder eines Paares mutmaßlich verhindert, dass der Ehemann seine Frau umbringt. Der 40 Jahre alte Mann wurde am Freitag vom Landgericht München II zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt.



Insgesamt sechs minderjährige Kinder hätten mit ansehen müssen, wie der Mann auf seine Partnerin mit einem Messer neun Mal einstach. Die beiden ältesten Kinder gingen dazwischen, nahmen dem Vater das Messer ab und ermöglichten der schwer verletzten Frau so die Flucht. Die Kammer habe das Geschehen als versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung gewertet, berichtete ein Justizsprecher nach dem Urteil. Der Angeklagte hatte die Tat weitgehend gestanden.



© dpa-infocom, dpa:220318-99-579910/2