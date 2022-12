Mann mit Messer erstochen: Tatverdächtiger festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. −Foto: Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 51 Jahre alter Mann ist am Samstag in den frühen Morgenstunden im Landkreis Unterallgäu erstochen worden. Ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte.



Mitbewohner fanden demnach den 51-Jährigen liegend und schwer verletzt im Flur einer Wohnung in Wiedergeltingen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation sei er noch vor Eintreffen des Notarztes verstorben.



Die ersten Ermittlungen hätten einen Tatverdacht gegen einen im Kosovo geborenen Mann ergeben. Er wurde in Buchloe (Kreis Ostallgäu) vorläufig festgenommen. Der 50-Jährige mache derzeit keine Angaben zur Sache. Er soll am Sonntag dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.



Die Hintergründe des tödlichen Messerangriffs seien noch völlig unklar.



