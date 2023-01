Mann kommt mit Auto von der Straße ab: Schwer verletzt

Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Signalhorn. −Foto: Foto: Hannibal Hanschke/dpa/Symbolbild

Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto von der Straße abgekommen und im Wald gelandet. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte.



Nach Informationen der Polizei waren keine anderen Autos an dem Unfall am Samstag nahe Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) beteiligt. Weitere Angaben zum Unfallhergang konnten die Beamten nicht machen.



Vorbeikommende Autofahrer riefen den Notruf. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen sei es zu dem Unfall aufgrund eines technischen Defekts am Fahrzeug gekommen.



© dpa-infocom, dpa:210410-99-153836/2