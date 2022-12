Mann gibt Führerschein ab und fährt trotzdem mit Auto weg

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. −Foto: Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Unmittelbar nach der Abgabe seines Führerscheins hat sich ein 20-Jähriger vor den Augen der Polizei in sein Auto gesetzt und ist weggefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 20-Jährige am Mittwoch in Neuburg an der Donau (Landkreises Neuburg-Schrobenhausen) sein Fahrverbot angetreten und dafür seinen Führerschein bei der Polizei abgegeben. Anschließend sei der Mann direkt vor der Polizeistation in sein Auto gestiegen und davon gefahren. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens trotz Fahrverbot.



